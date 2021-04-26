В Турции будет производиться вакцина "Спутник V"

БАКУ /Trend/ - Достигнута договоренность о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Производством вакцины займется турецкая компания VisCoran İlaç.

Процесс производства начнется в ближайшие месяцы сразу в нескольких регионах Турции.

Отметим, что вакцина "Спутник V" одобрена уже в 61 стране.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)