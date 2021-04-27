ВОЗ заявила, что более трети стран испытывают сбои в работе служб плановой вакцинации

Более трети стран мира (37%) испытывают из-за пандемии коронавируса сбои в работе служб плановой вакцинации от разных заболеваний, что ставит под угрозу здоровье населения. Об этом сообщила в понедельник в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), призвав государства уделить внимание этой проблеме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно проведенному ВОЗ исследованию [с участием 135 государств], несмотря на улучшение ситуации в нынешнем году по сравнению с 2020 годом, более трети стран (37%) сообщили, что все еще сталкиваются со сбоями в их службах плановой иммунизации", - констатировали в организации. Перебои зафиксированы и в "кампаниях по массовой иммунизации": в 50 странах были перенесены на более поздний срок 60 таких кампаний, что "подвергло риску заболевания 228 млн человек, в основном детей". Речь идет, в частности, о прививках от кори, желтой лихорадки и полиомиелита.

Проблемы с вакцинацией привели к тому, что в некоторых государствах были зарегистрированы "серьезные вспышки кори". Среди них - Демократическая Республика Конго, Пакистан и Йемен. Детский фон ООН (ЮНИСЕФ) из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса, смог поставить в нуждающиеся в поддержке страны в 2020 году только 2,01 млрд доз вакцин, что меньше, чем в 2019 году, когда таким странам было передано 2,29 млрд доз.

ВОЗ, ЮНИСЕФ и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации инициировали новую глобальную стратегию в сфере вакцинации, получившую название "Повестка дня 2030", направленную на решение проблем с прививками, вызванных пандемией. "В случае полной реализации она поможет предотвратить, по оценкам, 50 млн смертей и 75% из них - в странах с низкими и средними доходами", - считают в ВОЗ. Задача состоит в том, чтобы к 2030 году в мире был достигнут 90-процентный охват основными прививками в детском и подростковом возрасте.

"Вакцины помогут нам положить конец пандемии COVID-19. Но это произойдет только в том случае, если мы обеспечим равный доступ [к прививкам] для всех", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в связи проведением 24-30 апреля ежегодной Всемирной недели иммунизации. "Если мы хотим избежать многочисленных вспышек опасных для жизни болезней, таких как корь, желтая лихорадка, дифтерия, мы должны обеспечить защиту во всех странах мира служб вакцинации", - отметил он.

Всемирная неделя иммунизации проводится ежегодно с 2012 года в последнюю неделю апреля по инициативе ВОЗ. Ее цель - информирование общественности о важности вакцинации против опасных болезней. Тема 2021 года - "Вакцины сближают нас". Кампания года направлена на укрепление доверия к вакцинации как средству, спасающему жизни и защищающему здоровье.