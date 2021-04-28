В мире за сутки выявили более 657 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 147,53 млн, увеличившись за сутки более чем на 657 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,1 тыс., превысив 3,11 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 16:57 мск 27 апреля в ВОЗ поступили сведения о 147 539 302 инфицированных и 3 116 444 умерших. Число заразившихся увеличилось на 657 510, умерших - на 11 152.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 51% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (337 235), на втором месте - Северная и Южная Америка (132 244), на третьем - Европа (118 068).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 742 914. Далее следуют Индия (17 636 307), Бразилия (14 340 787), Франция (5 417 903), Россия (4 779 425), Турция (4 667 281), Великобритания (4 406 950), Италия (3 971 114), Испания (3 488 469), Германия (3 310 301), Аргентина (2 860 884) и Колумбия (2 774 464).