Выручка Microsoft в последнем квартале выросла на 19%

Выручка корпорации Microsoft за квартал, закончившийся 31 марта, достигла $41,7 млрд, увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Соответствующие данные приводятся во вторник на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Операционная прибыль за указанный срок увеличилась на 31%, достигнув $17 млрд. Чистая прибыль составила $15,5 млрд, увеличившись на 44%. Как отмечает газета The Wall Street Journal, финансовые показатели компании по всем пунктам превысили ожидания экспертов.

Главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла подчеркнул, что во многом финансовые успехи Microsoft вызваны большим спросом на сервисы в сфере облачных технологий. По его словам, за год пандемии рост прибыли компании лишь ускорился.