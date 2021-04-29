Более 763 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

В мире 29 апреля 2021 01:04 (UTC+04:00)
Более 763 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 148,32 млн, увеличившись за сутки более чем на 763 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12,2 тыс., превысив 3,12 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступили сведения о 148 329 348 инфицированных и 3 128 962 умерших. Число заразившихся увеличилось на 763 656, умерших - на 12 260.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Почти половина случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на регион Юго-Восточной Азии, в который ВОЗ включает также Индию (376 684), на втором месте - Европа (181 039), на третьем - Северная и Южная Америка (134 967).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 783 375. Далее следуют Индия (17 997 267), Бразилия (14 369 423), Франция (5 447 883), Россия (4 787 273), Турция (4 710 582), Великобритания (4 409 635), Италия (3 981 512), Испания (3 496 134), Германия (3 332 532), Аргентина (2 879 677) и Колумбия (2 787 303).

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