NASA приостановило контракт со SpaceX по лунному модулю

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США приняло решение приостановить действие контракта с американской компанией SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля на сумму $2,9 млрд после протестов со стороны аэрокосмической корпорации Blue Origin и компании Dynetics. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении официального представителя NASA Моники Уитт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

16 апреля управление объявило о том, что контракт на создание модуля для высадки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в рамках программы Artemis получит SpaceX. Помимо SpaceX, за контракт боролись Blue Origin и Dynetics. На этой неделе они обе опротестовали данное решение в Главном контрольном управлении США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса).

"В связи с поданными в GAO протестами NASA проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по [разработке] посадочного модуля приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой", - отметила Уитт. Таким образом, до урегулирования споров компания, главой которой является предприниматель Илон Маск, не получит от управления средств на разработку аппарата.