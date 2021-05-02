Более 870 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 150,98 млн, увеличившись за сутки более чем на 870 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 14,6 тыс., превысив 3,17 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступили сведения о 150 989 419 инфицированных и 3 173 576 умерших. Число заразившихся увеличилось на 870 405, летальных исходов - на 14 661.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 948 761. Далее следуют Индия (19 164 969), Бразилия (14 590 678), Франция (5 529 820), Турция (4 820 591), Россия (4 814 558), Великобритания (4 416 627), Италия (4 022 653), Испания (3 514 942), Германия (3 400 532), Аргентина (2 954 943) и Колумбия (2 841 934).