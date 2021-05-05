Главы МИД стран G7 выступили за сохранение иранской ядерной сделки

Совместный всеобъемлющий план по ядерной программе Ирана (СВПД) остается лучшим способом гарантировать мирный характер ядерной программы Тегерана. Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи глав МИД G7, распространенном в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"СВПД остается лучшим способом обеспечить полностью мирный характер иранской ядерной программы", - отмечается в документе.

Главы МИД "семерки" высказались в поддержку дискуссий между участниками СВПД и США по восстановлению соглашения, но в то же время выразили обеспокоенность "последними действиями Ирана" в этой сфере, не обозначив точно, о чем идет речь. Главы МИД G7 не стали увязывать сохранение ядерной сделки с требованиями к Ирану в связи с его действиями в регионе, однако призвали Тегеран воздержаться от тех из них, которые, по мнению стран "семерки", создают угрозу безопасности.