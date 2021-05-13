Генсек ООН призвал добиваться деэскалации палестино-израильского конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал добиваться деэскалации конфликта между Палестиной и Израилем, чтобы защитить жизни мирных граждан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мы должны добиваться деэскалации конфликта для того, чтобы защитить жизни мирных граждан, которые погибают в этих абсолютно неприемлемых обстоятельствах", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Гутерриш сообщил, что он и Лавров обменялись мнениями по региональным и международным вопросам мира и безопасности, включая ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане, Йемене, а также эскалацию палестино-израильского конфликта.