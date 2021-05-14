ХАМАС запустило 150 ракет в направлении городов Ашкелон и Ашдод

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске новых 100 ракет в направлении израильского города Ашкелон. Об этом сообщила в пятницу палестинская радиостанция Dunya Al Watan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточнили в ХАМАС, снаряды из прибрежного анклава были запущены в 02:00. Эти удары стали ответом на "гибель мирных жителей и бойцов движения, а также на разрушение инфраструктуры в секторе [Газа]" в результате израильских обстрелов, добавили в ХАМАС.