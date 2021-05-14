Генсек ООН потребовал прекратить боевые действия в секторе Газа и Израиле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации палестино-израильского конфликта и прекращению боевых действий между сторонами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из уважения к духу праздника Ид аль-Фитр я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в [секторе] Газа и Израиле. Погибло слишком много ни в чем не повинных мирных жителей. Этот конфликт может только усугубить обострение [конфликта] и экстремистскую деятельность во всем регионе", - написал Гутерриш на своей странице в Twitter.