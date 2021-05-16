ХАМАС запустило десятки ракет в направлении Тель-Авива и Ашдода

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о новом запуске ракет в направлении израильских городов Ашдод и Тель-Авив. Об этом сообщила в субботу вечером радиостанция Donya Al Watan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы начинаем наносить мощные ракетные удары по Тель-Авиву и его окрестностям, а также запускать десятки ракет на Ашдод в ответ на разрушение башни "Аль-Джаля" и гибель мирных жителей", - приводит радиостанция слова представителя движения Абу Обейды.

Ранее "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявили о прекращении обстрелов Тель-Авива на два часа - с 22:00 субботы до 00:00 воскресенья по местному времени.

В субботу расположенное в городе Газа 11-этажное здание "Аль-Джаля", где располагались офисы ряда мировых СМИ, жилые апартаменты и коммерческие компании, было полностью разрушено в результате ударов израильской авиации.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - 146.