Более 589 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 162,77 млн, увеличившись за сутки более чем на 589 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,1 тыс., превысив 3,37 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступила информация о 162 773 940 инфицированных и 3 375 573 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 589 677, летальных исходов - на 11 127.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 605 236. Далее следуют Индия (24 965 463), Бразилия (15 586 534), Франция (5 783 787), Турция (5 117 374), Россия (4 949 573), Великобритания (4 450 781), Италия (4 159 122), Германия (3 598 846), Испания (3 598 452), Аргентина (3 290 935) и Колумбия (3 103 333). Летальных исходов больше всего в США - 580 166, вторую строчку занимает Бразилия (434 715), третью - Индия (274 390). Далее следуют Мексика (220 384), Великобритания (127 679), Италия (124 156), Россия (116 211), Франция (106 859), Германия (86 160), Колумбия (80 780), Испания (79 281) и Иран (76 936).