В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сейсмологи зафиксировали в среду землетрясение магнитудой 5,5 в юго-восточной части Тихого океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 3 246 км к западу от чилийского города Вальдивия (население около 133 тыс. человек). Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами и разрушениях не поступала.