Проект резолюции СБ ООН требует немедленного прекращения огня в Израиле и Газе

Проект резолюции Совета Безопасности ООН, представленный Францией, требует немедленного прекращения огня в Израиле и секторе Газа. Об этом говорится в тексте документа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Совет Безопасности] требует немедленного прекращения боевых действий", - говорится в проекте документа.

"[Совбез] призывает к беспрепятственному гуманитарному доступу и распространению гуманитарной помощи в Газе", - отмечается там.

Франция в проекте резолюции также призывает "страны - члены ООН поддержать международные усилия по оказанию гуманитарной помощи Газе, в том числе посредством срочно требуемых дополнительных финансовых взносов в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ".

Помимо этого, Совбезу предлагается заявить о необходимости "усиления дипломатических усилий, направленных на двугосударственное решение конфликта". В тексте документа не содержится обвинений в адрес какой-либо стороны конфликта.