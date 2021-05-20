Пользователи ряда стран сообщают о неполадках в работе Twitter
Сбои в функционировании сети Twitter наблюдаются в четверг в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает
Отчеты о проблемах поступают из США, Канады и Японии.
Большая часть пользователей, сообщивших о сбое, жалуется на неполадки в работе сайта. Российские пользователи о сбоях не сообщают.
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