Пользователи ряда стран сообщают о неполадках в работе Twitter

Сбои в функционировании сети Twitter наблюдаются в четверг в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает

Отчеты о проблемах поступают из США, Канады и Японии.

Большая часть пользователей, сообщивших о сбое, жалуется на неполадки в работе сайта. Российские пользователи о сбоях не сообщают.