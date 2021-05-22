За сутки в мире выявили более 620 тыс. зараженных коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 165,15 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 620 тыс., это почти на 18 тыс. больше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12,7 тыс., превысив 3,42 млн.

По состоянию на 21:54 (GMT+4) 21 мая в ВОЗ поступила информация о 165 158 285 инфицированных и 3 425 017 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 620 434, летальных исходов - на 12 786. Днем ранее в мире были зафиксированы 638 247 новых случаев заражения и 13 247 смертей.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (284 362), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (205 351), на третьем - Европа (67 773).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 706 250. Далее следуют Индия (26 031 991), Бразилия (15 812 055), Франция (5 820 918), Турция (5 160 423), Россия (4 983 845), Великобритания (4 455 225), Италия (4 178 261), Германия (3 635 162), Испания (3 631 661), Аргентина (3 411 160) и Колумбия (3 161 126). Летальных исходов больше всего в США - 582 346, вторую строчку занимает Бразилия (441 691), третью - Индия (291 331). Далее следуют Мексика (220 850), Великобритания (127 701), Италия (124 810), Россия (117 739), Франция (107 403), Германия (87 128), Колумбия (82 743), Испания (79 601) и Иран (77 994).