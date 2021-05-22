Страны Группы семи обязались свести выбросы парниковых газов к нулю к 2050 года

Страны Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) обязались добиться нулевого выброса парниковых газов к 2050 году. Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам двухдневной виртуальной встречи министров по вопросам климата и окружающей среды неформального объединения семи экономически развитых стран мира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы, члены G7, вдохновим собственным примером, и каждый из нас возьмет обязательство добиться чистого выброса парниковых газов как можно быстрее, но к 2050 году самое позднее", - отмечается в совместном заявлении.

Британское правительство стремится достичь амбициозной цели - добиться к 2050 году нулевого выброса парниковых газов антропогенного происхождения. Власти взяли курс на сокращение объема выброса парниковых газов в 2019 году, разработав программу под названием "Чистый ноль". Предполагается, что королевство поэтапно будет переходить на такие способы производства и ведения жизнедеятельности, при которых вредные выбросы в атмосферу будут неуклонно уменьшаться.

Саммит Группы семи, в котором в этом году председательствует Великобритания, пройдет с 11 по 13 июня на полуострове Корнуолл на юго-западе Англии.

Отказ от угля

Министры признали, что сохранение текущих глобальных объемов производства электроэнергии на угольных электростанциях "несовместимо с целью" ограничить повышение средней температуры на планете 1,5 градусами Цельсия, в связи с чем члены G7 до конца 2021 году должны прекратить государственное финансирование угольной энергетики. Группа семи призывает другие страны с развитой экономикой последовать ее примеру.

Исключением может стать поддержка угольной энергетики в случаях, если электростанции будут оборудованы системами улавливания и хранения углерода.

Министры "семерки" также договорились выделять совместно по $100 млрд вплоть до 2025 года для поддержки целей экологически сбалансированного восстановления экономики. Привлекать эти средства планируется "из широкого круга источников, как общественных, так и частных, двусторонних и многосторонних".

Сумма государственных и частных средств, которые участники парижской конференции 2015 года (COP-21) обязались ежегодно привлекаться на адаптацию к изменению климата, должна была еще в 2020 году достичь $100 млрд, однако эта задача до сих пор не выполнена.

Саммит Группы семи, в котором в этом году председательствует Великобритания, пройдет с 11 по 13 июня на полуострове Корнуолл на юго-западе Англии.