За сутки в мире выявили на 78 тыс. случаев COVID-19 больше, чем днем ранее

В мире 28 мая 2021 00:52 (UTC+04:00)
За сутки в мире выявили на 78 тыс. случаев COVID-19 больше, чем днем ранее

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 168,04 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 539 тыс., это на 78 тыс. больше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,6 тыс., превысив 3,49 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 15:39 мск 27 мая в ВОЗ поступила информация о 168 040 871 инфицированном и 3 494 758 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 539 384, летальных исходов - на 11 693. Днем ранее в мире были зафиксированы 461 347 новых случаев заражения и 10 628 смерти.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 42% заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (231 799), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (180 734), на третьем - Европа (68 237).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 844 547. Далее следуют Индия (27 369 093), Бразилия (16 194 209), Франция (5 522 205), Турция (5 212 123), Россия (5 035 207), Великобритания (4 470 301), Италия (4 201 827), Германия (3 662 490), Испания (3 657 886), Аргентина (3 586 736) и Колумбия (3 270 614).

Летальных исходов больше всего в США - 585 770, вторую строчку занимает Бразилия (452 031), третью - Индия (315 235). Далее следуют Мексика (221 960), Великобритания (127 748), Италия (125 622), Россия (120 002), Франция (108 214), Германия (87 995), Колумбия (85 666), Испания (79 855) и Иран (79 219).

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