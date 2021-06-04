Съемки "Миссия невыполнима 7" приостановили из-за коронавируса

Съемочная группа фильма "Миссия невыполнима 7" (Mission: Impossible 7) была вынуждена уйти на самоизоляцию после выявления коронавируса у некоторых ее участников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в четверг газета The Sun, из-за этого съемки боевика в графстве Суррей приостановлены.

"14 членов съемочной группы заболели COVID[-19], в основном - помощники [американского актера] Тома [Круза]. Все 60 членов коллектива были вынуждены изолироваться на 14 дней", - цитирует издание слова источника. Том Круз, исполняющий главную роль, находится на самоизоляции со вторника.

В феврале съемки этого фильма, проводившиеся на тот момент в Венеции, были приостановлены на полгода в целях предосторожности.

Как напоминает газета, боевик режиссера Кристофера Маккуорри выйдет на экраны в мае 2022 года. В ленте заняты Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл и другие.

"Миссия невыполнима" - серия фильмов, пока состоящая из шести частей, снятых с 1996 по 2018 год, и основанная на одноименном телесериале. В основе сюжета - приключения агента Итана Ханта, которого во всех картинах играет Круз.