Российских туристов обязали проходить карантин по прибытии в Абу-Даби

Власти эмирата Абу-Даби (ОАЭ) исключили Россию из "зеленого списка" стран, прибывающим из которых нужен был только ПЦР-тест на COVID-19, теперь же российским туристам придется соблюдать карантин, сообщается на сайте офиса по туризму эмират, пeредает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Так, с 16 июня российские туристы могут въехать в Абу-Даби с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 96 часов до прилета. По прибытии в Абу-Даби потребуется еще один платный тест на COVID-19, а после этого необходимо зарегистрироваться в приложении по отслеживанию людей на карантине. Туристам выдадут браслеты, которые нужно носить на протяжении 10 дней.

Медицинские власти сами предложат место для самоизоляции - это может быть специализированный отель-обсерватор. Следующий ПЦР-тест нужно сдать на шестой день карантина, еще один - на 12-й день после прибытия в Абу-Даби (для путешественников, которые приехали на более длительный срок).