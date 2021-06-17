Facebook тестирует ИИ для предотвращения конфликтов в комментариях
Компания Facebook тестирует искусственный интеллект (ИИ), маркирующий оскорбительные комментарии в группах социальной сети. Об этом в среду сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, ИИ будет маркировать "спорные" и потенциально конфликтные комментарии и отправлять администратору группы соответствующие оповещения. Кроме того, сообщения с неприемлемой лексикой в группах получат плашки "moderation alert" ("оповещение модератора").
Предполагается, что новый способ маркировки и оповещения поможет администраторам своевременно принимать необходимые действия для деэскалации конфликтов, в числе которых временное ограничение количества комментариев для отдельных пользователей групп и др.
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