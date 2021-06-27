Эстония проведет заседание СБ ООН по кибербезопасности
Эстония проведет 29 июня в Совете Безопасности ООН заседание на высшем уровне по теме кибербезопасности. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства балтийской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно сообщению, которое приводит агентство BNS, заседание в режиме онлайн проведет премьер-министр Кая Каллас, с обзорным докладом выступит заместитель генерального секретаря всемирной организации, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
Как указано в сообщении, тема кибербезопасности является одним из приоритетов Эстонии в качестве члена СБ ООН.
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