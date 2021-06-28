Ученые предупредили об опасности некоторых продуктов для мозга

Ученые из разных стран провели исследования и предупредили об опасности некоторых продуктов для мозга. Их следует исключить из рациона, чтобы минимизировать риск развития болезни Альцгеймера. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет британская арабоязычная газета Rai Al Youm.

Немецкие специалисты пришли к выводу, что следует отказаться от выпечки, сладостей и газировки, поскольку они вызывают в мозгу воспалительные процессы и повреждают нервные клетки. Исследователи из Университета Южной Австралии полагают, что также опасна острая пища. Она содержит вещество капсаицин, который снижает умственные способность и память.

Ученые из Британского университета Бата заявили, что слишком сладкая пища вызывает закупорку артерий. Австралийские эксперты призвали отказаться от фаст-фуда, поскольку он содержит большое количество трансжиров, уменьшающих активность мозга. Их китайские коллеги называют среди вредных веществ консерванты, соль и насыщенные жирные кислоты, которых в избытке в колбасе, сыре и мясных продуктах. Они приводят к воспалению и повреждению кровеносных сосудов.

Ранее турецкий специалист по питанию и диетологии Вейсель Джиерли раскрыл опасные сочетания продуктов. По словам специалиста, некоторые полезные сами по себе продукты не рекомендуется сочетать между собой, например, йогурт и редис или репчатый лук и чеснок. Кроме того, употребление чая и кофе вместе с едой снижает количество получаемого железа, поскольку эти напитки лучше пить не менее чем за 45 минут до еды.