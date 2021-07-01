Си Цзиньпин заявил, что армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире

Власти Китая должны превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в одни из сильнейших вооруженных сил мира для защиты национальных интересов КНР. Об этом в четверг на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны", - сказал глава государства.

По словам председателя КНР, Китай будет перенимать позитивный опыт у других стран, однако не приемлет "заносчивых поучений" в свой адрес.

"Мы хотим учиться у достижений других культур и приветствуем полезные предложения и критику с добрыми намерениями. Однако мы отвергаем заносчивые поучения от тех, кто вообразил себя наставником", - сказал он.