В Турции выросли тарифы на электроэнергию
БАКУ /Trend/ - В Турции тарифы на электроэнергию выросли на 15 процентов для населения и коммерческих предприятий и объектов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).
Указанные абоненты будут платить с первого июля 91,56 турецкой лиры за 100 киловатт-часов электроэнергии.
Тарифы выросли в связи с увеличением затрат на производство электроэнергии.
Официальный курс на первое июля составляет 8,712TL/1USD.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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