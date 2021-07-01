В Турции выросли тарифы на электроэнергию

БАКУ /Trend/ - В Турции тарифы на электроэнергию выросли на 15 процентов для населения и коммерческих предприятий и объектов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Указанные абоненты будут платить с первого июля 91,56 турецкой лиры за 100 киловатт-часов электроэнергии.

Тарифы выросли в связи с увеличением затрат на производство электроэнергии.

Официальный курс на первое июля составляет 8,712TL/1USD.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)