Ученые выяснили причину гибели мамонтов

Международная группа ученых из Финляндии, Великобритании и Испании назвали изменение климата причиной гибели мамонтов и мастодонтов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению ученых, версия о том, что мамонтов истребили первобытные люди, ошибочна. Специалистами было установлено, что мастодонты и мамонты вымерли в конце последнего ледникового периода, вслед за которым наступило постепенное глобальное снижение численности популяции слонов. Катастрофа, которая стала причиной полного вымирания этих животных, продолжалась на протяжении миллионов лет.

Исследователями был проведен анализ всех имеющихся экспонатов мастодонтов и мамонтов мировых музеев. «Мы не предвидели такого результата. Похоже, что широкая глобальная картина вымирания хоботных в недавней геологической истории может быть воспроизведена без учета воздействия ранних человеческих диаспор», — сказал научный сотрудник Школы наук о Земле Бристольского университета, доктор Чжан Ханьвэн.