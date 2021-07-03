Компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке

Базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя, сообщает телеканал NBC, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Предполагается, что авторы атаки - хакеры из группировки REvil, очень многие участники которой - русскоязычные. По информации компании Huntress Labs, занимающейся кибербезопасностью, кибератака затронула не менее 200 компаний, прямо или косвенно связанных с Kaseya.

Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. В самой Kaseya подтвердили факт кибератаки. Она затронула как непосредственных клиентов, так и те компании, которым они, в свою очередь, предоставляли услуги, связанные с интернетом.

"Пока неясно, сколько компаний в итоге станут жертвами атаки этих кибервымогателей за время уикенда. Huntress Labs насчитала 200 жертв. Это число, как ожидается, будет расти", - сообщает NBC.