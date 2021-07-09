Pfizer и BioNTech передадут данные о бустерной дозе вакцины в FDA и ЕМА в ближайшие недели

Американская компания Pfizer, которая совместно с германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, намерена в ближайшие недели предоставить данные о проведении испытаний введения третьей (бустерной) дозы препарата в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Об этом говорится в заявлении компаний, опубликованном в четверг на сайте BioNTech, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Pfizer и BioNTech обнаружили обнадеживающие данные в продолжающемся исследовании [введения] бустерной, третьей дозы вакцины BNT162b2. Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры нейтрализации, <...> которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что компании в скором времени планируют опубликовать более точную информацию, а также намерены предоставить данные в FDA, EMA и другие регулирующие органы в ближайшие недели.

В сообщении подчеркивается, что последние данные демонстрируют, что иммунные сыворотки, полученные вскоре после введения второй дозы вакцины BNT162b2, обладают высокими титрами антител против штамма "дельта". Компании рассчитывают, что "введение третьей дозы препарата приведет к повышению этих титров антител, подобно тому, как бустерная доза действует в случае с бета-вариантом". Введение дополнительной (бустерной) инъекции вакцины способствует усилению иммунитета против коронавирусной инфекции.

"Хотя Pfizer и BioNTech считают, что третья доза BNT162b2 может сохранить очень высокий уровень эффективности против всех протестированных в настоящее время штаммов [коронавируса], включая дельта-вариант, компании сохраняют бдительность и разрабатывают обновленную версию препарата против COVID-19, которая сможет защитить от штамма "дельта", - говорится в заявлении. Уточняется, что первая партия мРНК вакцины для испытания уже изготовлена на заводе BioNTech в Майнце (Германия). Компании ожидают, что клинические исследования начнутся в августе при условии получения одобрения регулирующих органов.