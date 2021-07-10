Госдепартамент подтвердил, что власти Гаити запросили у США помощь в сфере безопасности

Правительство Гаити запросило у Соединенных Штатов помощь в сфере безопасности, а также с расследованием обстоятельств убийства президента Жовенеля Моиза. Это подтвердил в пятницу представитель Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Гаитянское правительство запросило содействие в области безопасности и с расследованием. И мы остаемся в регулярном контакте с должностными лицами Гаити, чтобы обсуждать, каким образом Соединенные Штаты могут оказать содействие", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства. Никаких деталей он не привел.

Как передало ранее агентство Reuters со ссылкой на министра-делегата, занимающегося вопросами выборов и связями с политическими партиями в Гаити, Матиаса Пьера, Порт-о-Пренс попросил Вашингтон направить в карибскую республику войска для защиты ключевых объектов ее инфраструктуры.