Грузовой корабль Dragon компании SpaceX приводнился у берегов Флориды

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX приводнился в пятницу вечером в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида. Об этом сообщается в Twitter SpaceX, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приводнение Dragon подтверждено, - отмечается в записи. - Завершена 22-я миссия SpaceX по поставке грузов на Международную космическую станцию (МКС)".

Dragon спустя более месяца пребывания на орбите в четверг отстыковался от МКС. Ранее возвращение аппарата дважды переносилось из-за тропического шторма "Эльза" в районе ожидаемого места приводнения. Корабль доставил на Землю 2,4 тонны грузов со станции, в том числе результаты исследований.