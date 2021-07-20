Побит рекорд скорости интернета

В Японии побили рекорд скорости проводного интернета. Об этом сообщает издание Interesting Engineering, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Информация о новом рекорде была раскрыта в ходе Международной конференции по оптоволоконной связи. В отчете говорится, что инженерам удалось разогнать скорость проводного интернета до 319 терабит в секунду. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году, тогда специалистам удалось добиться скорости в 178 терабит в секунду.

Показатель более 300 терабит в секунду был поставлен на оптоволоконной сети общей протяженностью более трех тысяч километров. Японским инженерам пришлось использовать четыре сердечника, которые представляют собой стеклянные трубки, помещенные в волокна, передающие данные, вместо обычного стандартного сердечника.

В отчете говорится, что новый рекорд был поставлен на существующей инфраструктуре. Иными словами, чтобы увеличить скорость интернета до высочайших показателей, необходимо провести небольшую модернизацию текущей инфраструктуры. «Интегрировать новый метод в существующую инфраструктуру будет намного проще, чем другие технологические преобразования социальных информационных систем», — заметили авторы доклада.

Предыдущий рекорд скорости был установлен британскими учеными в августе 2020 года. Ученым удалось поставить рекорд благодаря расширению пропускной способности оптоволоконной сети. По словам специалистов, в теории на скорости в 178 терабит в секунду можно было бы скачать всю библиотеку онлайн-кинотеатра Netflix менее чем за секунду.