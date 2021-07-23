Генассамблея ООН в сентябре пройдет в очном формате
Неделя высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН в сентябре пройдет в очном формате с участием до четырех делегатов от каждой страны. Об этом говорится в неформальном информационном письме председателя 75-й сессии ГА ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Так как ситуация [c коронавирусом] в Нью-Йорке улучшилась, председатель решил увеличить возможное число людей в зале Генассамблеи с одного человека от каждой страны до делегации 1+1, а для недели высокого уровня - делегации 1+3", - отмечается в письме.
При этом в документе уточняется, что для тех стран, которые не смогут направить в Нью-Йорк свою делегацию, сохранится возможность видеовыступлений. Общеполитические дебаты ГА традиционно проходят в последнюю неделю сентября.
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