Генассамблея ООН в сентябре пройдет в очном формате

Неделя высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН в сентябре пройдет в очном формате с участием до четырех делегатов от каждой страны. Об этом говорится в неформальном информационном письме председателя 75-й сессии ГА ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Так как ситуация [c коронавирусом] в Нью-Йорке улучшилась, председатель решил увеличить возможное число людей в зале Генассамблеи с одного человека от каждой страны до делегации 1+1, а для недели высокого уровня - делегации 1+3", - отмечается в письме.

При этом в документе уточняется, что для тех стран, которые не смогут направить в Нью-Йорк свою делегацию, сохранится возможность видеовыступлений. Общеполитические дебаты ГА традиционно проходят в последнюю неделю сентября.