Свыше 3,83 млрд доз вакцин от COVID-19 применено в мире
Свыше 3 млрд 830 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) применили в мире, передает Trend.
По соотношению примененных доз к численности населения лидирует Мальта, где на каждые 100 человек применено 166,85 дозы вакцины.
Наибольшее число вакцин применено в Китае – 1 млрд 520 млн доз вакцин. Далее в списке следуют Индия - 427 млн 880 тыс., США - 340 млн 360 тыс., Бразилия - 131 млн 520 тыс.
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