Около 60 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии

По меньшей 57 направлявшихся в Европу мигрантов погибли у берегов Ливии в результате опрокидывания перевозившей их лодки. Об этом сообщила в понедельник в Twitter пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсехли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате опрокидывания лодки у берегов Ливии, в районе [города] Хомс, сегодня погибли не менее 57 человек. По словам выживших, доставленных на берег рыбаками и береговой охраной, среди утонувших было не менее 20 женщин, а также два ребенка", - указала она.