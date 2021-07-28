В ВОЗ заявили, что число стран со штаммом "дельта" выросло за неделю с 124 до 132

Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", выросло с 20 по 27 июля на 8 и достигло 132. Об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, "132 страны и территории, в том числе 8 новых, сообщили о случаях заражения вариантом "дельта".

В целом география распространения четырех штаммов ("альфа", "бета", "гамма" и "дельта"), которые отнесены к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность (англ. - variants of concern), "продолжает расти". Обеспокоенность у ВОЗ вызывает продолжающееся распространение в мире всех четырех штаммов, входящих в эту группу. Вариант "альфа", обнаруженный впервые в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствовал по состоянию на 27 июля в 182 странах (на две больше, чем неделей раньше). Вариант "бета", который был выявлен в августе прошлого года в ЮАР, сейчас присутствует в 131 государстве (на одно больше, чем на предыдущей неделе), а "гамма", который был обнаружен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 78 до 81 страны.

Заболеваемость увеличилась в мире за минувшую неделю на 8%: было выявлено более 3,8 млн новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом число случаев с летальным исходом выросло на 21%, и всего их зарегистрировано за неделю более 69 тыс. По данным ВОЗ на 27 июля, в мире было зарегистрировано с начала пандемии 194 608 040 случаев заражения коронавирусом и 4 170 155 летальных исходов.