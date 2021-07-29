Госсекретарь США обсудил с главой ВОЗ исследование происхождения COVID-19

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Кувейте с директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом и обсудил с ним второй этап изучения происхождения коронавируса, в том числе в Китае. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Согласно сообщению, стороны обсудили в том числе "возможности для сотрудничества с целью продолжения реформирования и укрепления ВОЗ".

Ранее генеральный директор ВОЗ заявил, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".