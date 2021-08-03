Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индийском океане
Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано во вторник в районе Андаманских и Никобарских островов на северо-востоке Индийского океана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 343 км к юго-востоку от города Порт-Блэр, где проживают около 112 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
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