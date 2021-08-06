Свыше 4,31 млрд доз вакцин от COVID-19 применили в мире
Свыше 4 млрд 310 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) применили в мире.
Как передает Trend со ссылкой на Our world in data, по последним данным, наибольшее число вакцин применено в Китае - 1 млрд 730 млн доз.
Далее следуют: Индия - 489 млн 342 тыс., США - 348 млн 100 тыс., Бразилия - 147 млн 210 тыс., Германия - 93 млн 750 тыс., Япония - 92 млн 340 тыс., Великобритания - 85 млн 660 тыс., Франция - 75 млн 280 тыс., Турция - 74 млн 634 тыс., Индонезия - 70 млн 470 тыс., Италия - 70 млн 130 тыс., Мексика - 68 млн 830 тыс., Россия - 64 млн 280 тыс., Испания - 57 млн 650 тыс.
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