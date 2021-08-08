Умер американский комик Тревор Мур

Американский комик, актер и продюсер Тревор Мур, ставший известным благодаря созданию комедийного сериала "Прогулка с розыгрышами" (Walk the Prank) на телеканале Disney, умер на 42 году жизни. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его жену Айми Карлсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы опустошены потерей моего мужа, лучшего друга и отца нашего сына. Он был известен миллионам как писатель и комик, и все же для нас он был просто центром всего нашего мира", - говорится в заявлении Карлсон, опубликованном менеджером актера.

По данным издания, его смерть наступила в пятницу в результате несчастного случая, подробности которого не приводятся.

Актерская карьера Мура отметилась комедийными сериалами "Городские приматы" (The Whitest Kids U'Know), "Лучшая охрана" (Breaking in), а также фильмом "Мисс Март" (Miss March). Также он был продюсером и ведущим "Шоу Тревора Мура" на канале Comedy Central.