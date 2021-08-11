Церемония вручения Emmy пройдет под открытым небом

Церемония вручения американской телевизионной премии Emmy пройдет в этом году частично на открытом воздухе из-за ухудшения ситуации с пандемией, сообщил портал Deadline, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, устроители церемонии решили сделать дополнительную площадку за театром Microsoft в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), чтобы "использовать декорации внутри и снаружи здания, а также обеспечить рассадку с лучшим соблюдением социальной дистанции".

Отмечается, что ранее организаторы 73-й по счету церемонии, проведение которой намечено на середину сентября, решили ограничить число людей на красной ковровой дорожке также из-за ухудшения ситуации с пандемией. По тем же причинам будет сокращено и число номинантов, имеющих право прийти на церемонию: команду каждого из проектов смогут представлять не более четырех человек.

Награда, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Emmy подразделяется на ряд самостоятельных премий - за вечерние (прайм-тайм), дневные, международные, спортивные, новостные и документальные программы. Награда за вечерние передачи является наиболее престижной из всех Emmy.