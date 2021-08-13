У коронавируса обнаружили «ахиллесову пяту»

Австрийские исследователи выявили два сахар-связывающих белка, которые препятствуют проникновению SARS-CoV-2 в клетку. Статья ученых опубликована в EMBO Journal, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Белок пепломера — один из основных механизмов, с помощью которого коронавирус проникает в клетки организма. Его важность для выживания и распространения вируса диктует необходимость «маскировки» от клеток иммунной системы организма, которая достигается за счет гликолизации — присоединения остатков сахаров — к определенным участкам белка.

Места гликолизации белка пепломера SARS-CoV-2 — одни из самых консервативных у всех его штаммов, поэтому, выявив белки, которые с ними связываются, можно найти у защиты коронавируса «ахиллесову пяту» для новых методов лечения, решили австрийские ученые. Команда создала и протестировала библиотеку из 140 лектинов — связывающихся с остатками углеводов белков — млекопитающих. У двух из них — CLEC4G и CD209c — обнаружили способность к сильной связи с белком пепломера SARS-CoV-2, которую подтвердили, изучив их связывание с помощью атомно-силового микроскопа и смоделировав в 3D.

Более того, исследователи выяснили, что эти два белка присоединяются к месту гликолизирования, которое не только остается неизменным у всех вариантов коронавируса, но и чрезвычайно важно для работы белка пепломера — без него он становится нестабильным, а сам вирус незаразным. Также обнаружилось, что белки понижали заражаемость коронавирусом клеток легких.