Президенты США, Венесуэлы, Турции и Украины выступят на Генассамблее ООН

Президенты ряда стран, включая Бразилию, Венесуэлу, Кыргызстан, Ливан, Молдавию, Государство Палестина, Польшу, США, Турцию, Украину, Францию и Эстонию, планируют выступить на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в имеющейся в распоряжении ТАСС предварительной программе.

Кроме того, ожидаются выступления глав правительств Великобритании, Гаити, Грузии, Израиля, Италии, Канады, Пакистана и Японии.

Неделя высокого уровня Генассамблеи начнется 21 сентября.