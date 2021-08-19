ВОЗ призвала не вводить третью дозу вакцины, пока жителей бедных стран не привьют хотя бы одной
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приведет к тяжелым последствиям, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан выразила обеспокоенность тем, что миллиарды людей в бедных странах до сих пор не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса. По ее словам, это может привести к "еще более тяжелой ситуации" и спровоцировать возникновение новых штаммов COVID-19.
"Мы считаем, что данные указывают на отсутствие необходимости применять дополнительные дозы", - сказала Сваминатан на пресс-конференции в Женеве.
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