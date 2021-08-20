ВОЗ приступила к формированию группы экспертов по опасным патогенам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о наборе экспертов в научную консультативную группу, которая будет заниматься вопросами происхождения новых патогенов. Как отмечается в распространенном в пятницу в Женеве заявлении ВОЗ, создание этой структуры вызвано необходимостью своевременной оценки рисков вспышек опасных болезней на планете с учетом последствий пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Быстрое появление и распространение SARS-CoV-2 показало важность подготовки к любым будущим [подобным] событиям, способности на ранней стадии идентифицировать новые патогены и заниматься факторами риска, которые способствуют их появлению и распространению", - пояснила женевская штаб-квартира ВОЗ.

Она напомнила, что в последние годы мир столкнулся с растущим числом угроз, связанных с появлением новых патогенов и повторными вспышками прежних. Это, в частности, SARS-CoV-2, MERS-CoV, Ласса, Марбург, Эбола, Нипах, птичий грипп. В организации уверены, что необходимо не только вести тщательное наблюдение и быстро реагировать на такие вспышки, но и заниматься исследованиями "патогенов и путей их передачи людям от их природных резервуаров".

В ВОЗ подчеркнули, что члены консультативной группы будут консультировать организацию по техническим и научным вопросам, касающимся источников новых патогенов, а также их эпидемического потенциала. Кроме того, эксперты будут заниматься "дальнейшими шагами" по выяснению происхождения SARS-CoV-2.