Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Китая

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в субботу в материковой части Китая на юге страны. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 89 км к северо-востоку от города Люпаньшуй в провинции Гуйчжоу, где проживают около 251 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.