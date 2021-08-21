Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Китая
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в субботу в материковой части Китая на юге страны. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился в 89 км к северо-востоку от города Люпаньшуй в провинции Гуйчжоу, где проживают около 251 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в туризме в 2023–2024 гг. – Госагентство по туризму (Эксклюзив)
Лента новостей
Участие российских компаний в логистических проектах в Азербайджане обеспечит выход на новые рынки - минпромторг РФ
Швейцария поддерживает Узбекистан в применении международных стандартов в таможенной сфере - посольство
Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество с рядом зарубежных государств по вопросам эвакуации их граждан из Афганистана - МИД
Развитие внешнеэкономической деятельности Туркменистана отражено в оценках рейтингового Агентства «Fitch Ratings»
Фильм азербайджанского режиссера включен в программу "Тюркский мир" Казанского фестиваля мусульманского кино
Межправительственное сотрудничество Азербайджана и России – важный этап развития отношений в сфере ИТ – эксперт
Вакцинация от коронавируса позволит учителям получать при распределении больше учебных часов - Управление образования Баку
В соответствующую систему могут быть внесены имена лиц, вакцинированных от коронавируса за рубежом - Шахмар Мовсумов
В Азербайджане пока не рекомендуется вакцинация от коронавируса лиц в возрасте младше 18 лет - Шахмар Мовсумов
Вопрос возобновления работы общественного транспорта в выходные дни может быть рассмотрен в сентябре - Шахмар Мовсумов