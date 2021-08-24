Пользователи в США сообщили о сбое в работе Instagram

В мире 24 августа 2021 07:02 (UTC+04:00)
Пользователи в США сообщили о сбое в работе Instagram

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в понедельник в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает портал, 80% пользователей, сообщивших о неполадках, испытывают проблемы с просмотром новостной ленты, 12% не могут войти на сайт, еще 9% жалуются на трудности при просмотре сторис.

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