Пользователи в США сообщили о сбое в работе Instagram
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в понедельник в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает портал, 80% пользователей, сообщивших о неполадках, испытывают проблемы с просмотром новостной ленты, 12% не могут войти на сайт, еще 9% жалуются на трудности при просмотре сторис.
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