Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 213 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVİD-19 в мире превысило 213 млн., передает Trend.
Сообщается, что с начала пандемии зафиксировано 213 936 087 случая заражения коронавирусом и 4 463 674 смерти от последствий данного вируса. Число заразившихся увеличилось за сутки на 179 532, летальных исходов - на 2 633.
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 38 962 235. Далее следуют Индия (32 511 370), Бразилия (20 615 008), Россия (6 785 374), Франция (6 649 630), Великобритания (6 555 200), Турция (6 253 711), Аргентина (5 148 085), Колумбия (4 894 702), Испания (4 804 424), Иран (4 756 394) и Италия (4 494 857).
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