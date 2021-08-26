В работе YouTube и Instagram произошел сбой

Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube и приложения Instagram наблюдаются в четверг в США. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Около 77% сообщивших о сбоях пользователей YouTube испытывают проблемы с просмотром видео, у 20% не работает сайт, еще 3% отмечают трудности с загрузкой видеороликов на платформу.

По данным Downdetector, 66% пользователей Instagram, сообщивших о возникших неполадках, испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 18% не могут загружать контент, еще 16% жалуются на проблемы с доступом в свою учетную запись.