В работе YouTube и Instagram произошел сбой
Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube и приложения Instagram наблюдаются в четверг в США. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Около 77% сообщивших о сбоях пользователей YouTube испытывают проблемы с просмотром видео, у 20% не работает сайт, еще 3% отмечают трудности с загрузкой видеороликов на платформу.
По данным Downdetector, 66% пользователей Instagram, сообщивших о возникших неполадках, испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 18% не могут загружать контент, еще 16% жалуются на проблемы с доступом в свою учетную запись.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Подразделения ВС Армении прибегли к попытке провокации в направлении Садаракского района (ФОТОВИДЕО) (версия 2)
Лента новостей
Пресс-секретарь президента Турции назвал время завершения эвакуации турецких военнослужащих из Афганистана
Обстановку в Афганистане и ее воздействие на регион ЦА обсудили на встрече с делегациями ПА ОБСЕ и полевыми отделениями ОБСЕ
Подразделения ВС Армении прибегли к попытке провокации в направлении Садаракского района (ФОТО/ВИДЕО)
В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются профилактические меры против инфекционных заболеваний (ФОТО/ВИДЕО)
У абитуриентов с одинаковыми баллами вторым по важности параметром являются отметки в аттестате - ГЭЦ Азербайджана
Деятельность Мехрибан Алиевой является неразрывной и составной частью того огромного пути, который прошел Азербайджан за последние годы – Михаил Гусман
В Госфильмофонд Азербайджана переданы уникальные материалы, связанные с творчеством Сабита Рахмана (ФОТО)
В рамках проекта «Наш двор» благоустроен и передан в пользование жителей очередной бакинский двор (ФОТО)
В текущем учебном году в Азербайджане будут сданы в эксплуатацию после капремонта 22 школы - минобразования
После выбора абитуриентами специальности на оставшиеся места зачисляются суббакалавры – Малейка Аббасзаде
Первый вице-президент Мехрибан Алиева вносит очень важный вклад в дело обеспечения межнационального и межрелигиозного взаимопонимания в Азербайджане - бывший гендиректор ИСЕСКО
В Азербайджане Герои Отечественной войны и члены их семей будут обеспечены квартирами – Распоряжение
Натали Гуле: Мехрибан Алиева вносит неоценимый вклад в развитие искусства, мультикультурализма и межрелигиозного диалога в Азербайджане и за его пределами