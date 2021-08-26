Генсек ООН намерен провести 30 августа встречу по Афганистану с послами стран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен провести в понедельник встречу с постоянными представителями РФ, США, Китая, Великобритании и Франции при ООН по Афганистану, переадает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Гутерриш планирует провести такую встречу", - сказал собеседник.

Другой источник подтвердил эту информацию. "Встреча ожидается в понедельник", - сказал он.

В четверг в Кабуле произошла серия терактов. Среди погибших есть американские военнослужащие. Количество жертв уточняется.